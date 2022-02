"Ich bin mega, mega glücklich und dankbar." So freute sich die Skispringerin Katharina Althaus am Wochenende bei den Olympischen Winterspiele in China. Denn sie hatte eine Silbermedaille gewonnen, obwohl der Wind ihren Sprung von der Schanze störte. Sonst hätte es vielleicht sogar für Gold gereicht.