Das hat einen Grund: Eine Hand ist im Normalfall unsere stärkere und geschicktere. Bei Rechtshändern die rechte, bei Linkshändern die linke. Das ist so angeboren.

Will man Gitarre spielen, greift man mit einer Hand die Saiten, mit der anderen schlägt man sie an. Für Linkshänder kann das mit einer gewöhnlichen Gitarre schwieriger sein. Trotzdem machen es viele so, schon weil es lange kaum spezielle Instrumente gab.

Inzwischen werden aber mehr Gitarren für Linkshänder angeboten. Fachleute sagen, das Interesse daran werde größer.