"Ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht", sagt zum Beispiel Bülent Ceylan. "Ich glaube, es ist wichtig, die Menschen mal für zwei bis drei Stunden abzulenken." Denn im Moment denken viele Menschen daran, was in der Ukraine passiert.

Sein Comedy-Kollege Michael Mittermeier findet, es sei völlig okay, wenn einem nicht nach Lachen zumute ist. Er sagt aber auch: "Es gibt ganz, ganz viele – und die Erfahrung habe ich gemacht – die sagen: "Hey, es tut mir so gut"." Lachen kann also gerade in schweren Zeiten eine Hilfe sein und ist dann vielleicht sogar besonders wichtig.