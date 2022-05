Denn die Mannschaft von Real Madrid war im Halbfinale gegen Manchester City bis kurz vor Abpfiff so gut wie raus aus dem Turnier. Doch dann drehten die Madrilenen das Spiel. Rodrygo schoss sein Team mit zwei Toren in die Verlängerung. Am Ende stand es 3:1 für Real Madrid.

Bereits in den vorherigen Runden hatte Real Madrid zwei schon verloren geglaubte Spiele gedreht. "Glauben kann man das irgendwo nicht", sagte Real-Spieler David Alaba nach dem Spiel. "Zu was wir fähig sind, haben wir in dieser Saison gezeigt. Unfassbar, wie die Mannschaft zurückgekommen ist." Am Dienstag hatte sich der FC Liverpool in seinem Halbfinale durchgesetzt. Das Finale findet am 28. Mai statt.

