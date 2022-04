Zu Ostern werden in vielen Familien Ostereier bemalt. Manche Leute geben sich dabei sogar richtig viel Mühe. So zum Beispiel viele Einwohner und Einwohnerinnen von Dissen im Osten Deutschlands. Sie malen bunte Muster und Blumen auf die Eierschalen. So werden die Ostereier zu richtigen kleinen Kunstwerken!