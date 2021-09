Ausgewachsen können Pandas so groß werden wie ein erwachsener Mann. Wenn sie auf die Welt kommen, sind sie allerdings winzig - nur etwa so groß wie ein Hamster. Und sie sind zu Beginn ihres Lebens blind. Erst nach etwa sechs Wochen öffnen sie die Augen. In freier Natur leben nach Schätzungen von Umweltschützern wohl nur noch knapp 2000 Tiere. In vielen Zoos werden Große Pandas gehalten. Im Zoo von Singapur in Asien kam vor einigen Wochen erstmals ein Großer Panda zur Welt. In dieser Woche öffnete er die Augen - und begann, seine Umgebung anzuschauen.