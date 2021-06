Damit es der Wirtschaft bald wieder besser geht, wird nun viel Geld ausgegeben. Das kommt zu einem großen Teil von der Europäischen Union, oder kurz: EU. Das ist ein Bündnis aus 27 Ländern in Europa, zu dem auch Deutschland gehört.

Mit 750 Milliarden Euro will die EU der Wirtschaft in den Mitgliedsländern helfen. Gleichzeitig soll die Wirtschaft moderner gemacht werden. Viel Geld soll deshalb etwa in den Klimaschutz fließen oder in den Ausbau von Internet-Angeboten.

Am Dienstag traf sich die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Sie sprachen darüber, wie Deutschland das Geld verwenden will. Die EU-Präsidentin sagte über das viele Geld: Es sei eine außergewöhnliche Antwort auf eine außergewöhnliche Krise.