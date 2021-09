Das Spiel war Teil der WM-Qualifikation. Dabei geht es darum, welche Mannschaften in einem Jahr bei der Weltmeisterschaft mitmachen dürfen.

Deutschland gewann mit 2:0. Für die Liechtensteiner ist das allerdings ein gutes Ergebnis. "Das Spiel, die Niederlage, ist fast wie ein Sieg für uns. Für uns ist das ein sensationelles Resultat", sagte Liechtensteins Trainer Martin Stocklasa. Seine Mannschaft gilt nämlich als krasser Außenseiter. Bei Spielen gegen Deutschland etwa verlor Liechtenstein bisher immer sehr hoch.

Weniger zufrieden sind dagegen die deutschen Fußballer und ihr neuer Trainer Hansi Flick. Für ihn war es das erste Länderspiel in dieser Rolle. "Ohne Frage hätten wir uns alle gewünscht, dass wir mehr Tore schießen", sagte er. Am Sonntag soll es besser laufen. Da spielt Deutschland in der WM-Qualifikation gegen Armenien.