Wer in seiner Wohnung die Heizung hochdreht, muss eine Menge Geld für die Energie bezahlen.

Die Bundesregierung hat am Donnerstag deshalb entschieden, dass sie den Menschen helfen will, das alles zu bezahlen. Zwei von mehreren Maßnahmen sind: Familien sollen in diesem Jahr 100 Euro extra je Kind bekommen. Das Fahren mit Bussen und Bahnen im Ort soll drei Monate lang billiger werden: Ein Monatsticket kostet dann nur neun Euro, viel weniger als sonst.