Ella geht in die sechste Klasse. Für die Sendung Tagesthemen hat sie einen Kommentar zu Kinderrechten gesprochen.

Wenn diese Nachrichten-Sendung im Fernsehen läuft, schauen regelmäßig Millionen Menschen hin. Sie wollen wissen, was am Tag Wichtiges passiert ist. In den "Tagesthemen" erfahren sie es.

Allerdings sehen das vor allem Erwachsene, schon weil die Sendung meist nach 22 Uhr läuft. Umso ungewöhnlicher ist es, wenn dort ein Kind einen großen Auftritt hat.

Das ist die zwölfjährige Ella aus der Stadt Hamburg. Sie hat für die "Tagesthemen" ausführlich ihre Meinung zum Thema Kinderrechte gesagt. Kommentar nennt man so einen Beitrag mit viel Meinung.

Der Anlass dafür war eine Art Geburtstag: Vor 30 Jahren trat Deutschland der UN-Konvention über die Rechte des Kindes bei. UN steht kurz für: Vereinte Nationen. Diesem Bündnis gehören fast alle Länder der Welt an. Konvention bedeutet in etwa Vertrag oder Abmachung.

Um diese weltweite Vereinbarung über Kinderrechte sollte es also in Ellas Kommentar gehen. Der KiKa hatte gefragt, ob sie das machen will. Denn die Sechstklässlerin setzt sich schon länger für andere Kinder ein und hat bei verschiedenen Aktionen mitgemacht. "Ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause. Meine Mama hat dann gesagt, dass jemand vom KiKa angerufen und gefragt hat, ob ich gerne bei den "Tagesthemen" einen Kommentar sprechen möchte. Und dann habe ich natürlich Ja gesagt."

Für ihren Kommentar hat Ella sich vorbereitet: "Ich habe mir erstmal Infos rausgesucht und die Kinderrechte angeschaut. Dann habe ich einen Text geschrieben und mehrfach überarbeitet."

Dann folgte die Aufnahme vor Fernsehkameras im Studio in der Stadt Hamburg: "Ich war sehr aufgeregt, sehr doll", erzählt Ella. "Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich sehr rot bin. Aber ich glaube, es ist ganz gut gelaufen." Tatsächlich klappte die Aufnahme gleich im ersten Versuch.

Und was ist nun ihre Meinung, ob Kinder in Deutschland alle ihre Rechte bekommen? Ella findet: "Es gibt das Kinderrecht Schutz vor Gewalt. Ich glaube, da läuft es nicht gut. Es gibt Kinder, die werden geschlagen. Das darf auf keinen Fall sein." Auch das Recht auf Bildung sei wichtig, sagt Ella: "Gerade in der Corona-Krise: Das hat nicht überall gut geklappt."