Mit dem Fußball in England kennt Kai Havertz sich bestens aus. Der Fußballer spielt für den englischen Verein FC Chelsea. Wenn er aber am Dienstag auf dem Platz steht, dann will er die Engländer schlagen. Denn Kai Havertz ist auch Spieler der deutschen Nationalmannschaft und für die geht es bei der Europameisterschaft bei dem Spiel gegen England um den Einzug ins Viertelfinale des Turniers.