Rotbuchen heißen so, weil ihr Holz eine leicht rötliche Färbung hat. Meist sagt man aber nur Buchen zu ihnen. Im Herbst verlieren diese Bäume besonders viel Laub. Kleine Tiere am Boden zersetzen die Blätter und arbeiten sie wieder in die Erde ein. Dazu gehören Asseln, Tausendfüßler, und Fadenwürmer. Auch viele Käfer, Schnecken, Schmetterlinge, Vögel und Säugetiere fühlen sich im Buchenwald wohl.

Die Fachleute machten darauf aufmerksam, dass alte Buchen Probleme mit Trockenheit haben. Aufgrund des Klimawandels sei es an manchen Orten sehr trocken. Doch es gibt Hoffnung, sagen die Experten. Untersuchungen an Jungbuchen zeigen demnach, dass die Bäume sich möglicherweise an das veränderte Klima anpassen können.