Wer sich diesen Spiegel anguckt, sieht darin nicht sein eigenes Spiegelbild. Es geht um den sogenannten Medaillenspiegel. Damit ist eine Liste gemeint, die zeigt, welches Team aus welchem Land wie viele Medaillen in Gold, Silber und Bronze gewonnen hat. Sie spiegelt also den sportlichen Erfolg der Teams der Länder wider. Gerade geht es dabei um die Olympischen Winterspiele im Land China.

Bei den Winterspielen ist jetzt Halbzeit, denn die erste Wettkampfwoche ist vorbei. Das Team aus Deutschland schlägt sich bisher ziemlich gut, zumindest wenn man auf den Medaillenspiegel schaut. Dort lag Deutschland am Sonntag auf dem zweiten Platz hinter Norwegen. Das deutsche Team bekam bisher acht Goldmedaillen, fünf Silbermedaillen und eine Bronzemedaille verliehen.

Die meisten Medaillen für das deutsche Team haben dabei die Rodler geholt. Sie erreichten in vier Wettkämpfen Gold und dazu noch zweimal Silber! Auch in der Sportart Skeleton feierten die Deutschen Erfolge. Dabei sausen die Sportlerinnen und Sportler auf einem speziellen Schlitten mit dem Kopf voran einen Eiskanal hinunter. Am Samstag holte sich Skeleton-Athletin Hannah Neise überraschend die Goldmedaille. Die 21-Jährige nahm das erste Mal an den Olympischen Spielen teil.

Noch ist Olympia aber nicht vorbei. Wie könnte es für das deutsche Team weitergehen? Gute Chancen auf weitere Medaillen gibt es beim Bobfahren. "Wir haben noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Erfolg zu landen", sagte Dirk Schimmelpfennig vom Deutschen Olympischen Sportbund.