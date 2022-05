Der neue Grüffelo-Pfad wurde am Wochenende in Weinheim in Süddeutschland eröffnet. Sogar Zeichner Axel Scheffler war dabei. Außerdem gibt es schon länger einen anderen Grüffelo-Pfad: in Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen. Auch dort kann man Figuren aus dem Buch entdecken.

© dpa-infocom, dpa:220508-99-205635/2