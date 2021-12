Das Coronavirus interessiert sich nicht für Landesgrenzen. Es reist mit den Menschen mit und verbreitet sich so. Das gilt auch für neue Varianten des Virus, etwa die Omikron-Variante. Sie wurde vor einigen Wochen im Süden Afrikas entdeckt. Nun breitet sie sich in vielen Ländern aus.

Fachleute etwa aus der Wissenschaft und Politik beobachten die Corona-Lage in Deutschland. Sie gucken auch, wie es in anderen Ländern aussieht. Ist die Lage dort auffällig, stufen sie Länder als sogenannte Risikogebiete ein. Dabei unterscheiden sie zwischen Hochrisikogebiet und Virusvariantengebiet. Wer aus so einem Land nach Deutschland einreisen möchte, muss sich an schärfere Regeln halten.

Reisende aus einem Hochrisikogebiet müssen in Quarantäne. Das bedeutet, sie dürfen das Haus nicht verlassen und niemanden treffen. Ausnahmen gelten für alle, die geimpft sind oder das Virus schon hatten. Auf die Liste der Hochrisikogebiete kommen etwa Länder, in denen es besonders viele Corona-Fälle gibt.

Am Wochenende stufte die deutsche Regierung die Nachbarländer Dänemark und Frankreich als solche Hochrisikogebiete ein. Die meisten anderen Nachbarländer stehen schon auf dieser Liste.

Auch bei den Virusvariantengebieten kommt ein neues Land dazu: Großbritannien. Auf dieser Liste stehen Länder, in denen sich eine Variante des Coronavirus besonders schnell ausbreitet. Das passiert gerade in Großbritannien mit Omikron. Diese Variante macht Fachleuten Sorgen, weil sie ansteckender ist.

Nun dürfen nur noch die Menschen aus Großbritannien nach Deutschland kommen, die hier wohnen oder einen deutschen Pass haben. Auch müssen sie auf jeden Fall in Quarantäne. So soll die Ausbreitung von Omikron verlangsamt werden. "Je länger es dauert, bis Omikron auch Deutschland im Griff hat, umso besser", sagte der deutsche Gesundheitsminister.