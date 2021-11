In der Stadt Leer im Norden von Deutschland ragten die Brückenteile am Mittwoch aber den ganzen Tag in den Himmel. Autos, Fahrräder und Fußgänger kamen an dieser Stelle nicht wie gewohnt über den Fluss Ems. Der Grund war ein Warnstreik.

Die Menschen, die sonst für die Brücke zuständig sind, nahmen daran teil. Sie kamen also nicht zur Arbeit. So musste die Brücke den ganzen Tag für den Verkehr gesperrt werden. Bei dem Streik geht es um mehr Gehalt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen.