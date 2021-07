Die Stadt Bremen in Norddeutschland will nun auch anderen, seltenen Blumen dabei helfen, ihre Samen weit zu verteilen. Dafür setzt die Stadt eine neue Erfindung ein: den "Wiesefix"!

Dieser Aufsetzer wird an einen kleinen Trecker gehängt. Eine große Bürste im Aufsetzer kehrt die Samen vorsichtig aus den Blumen. Danach werden sie in einem Auffangkasten gesammelt. Diese Samen können nun auf Wiesen ausgesät werden, auf denen die Blumensamen allein mit dem Wind nicht kommen würden. So können auch dort seltene Pflanzen wachsen, die nur noch auf wenigen Wiesen blühen.