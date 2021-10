Auch in den Bereichen Literatur und Frieden gibt es Nobelpreise. Dazu kommt eine Auszeichnung für Fachleute, die Wirtschaftsthemen erforschen. Momentan entscheidet sich in Schwedens Hauptstadt Stockholm, wer dieses Jahr die berühmten Preise bekommt.

Los ging es am Montag mit dem Nobelpreis für Medizin. Den haben zwei Forscher gewonnen, die bestimmte menschliche Sinne erforschen. Bei ihrer Arbeit geht es etwa darum, wie Menschen Temperaturen und Berührungen spüren. Die Ergebnisse der Forscher können in Zukunft vielleicht dabei helfen, bestimmte Krankheiten besser zu behandeln und Schmerzen zu lindern.

In den nächsten Tagen wird entschieden, wer in den anderen Bereichen Nobelpreise gewinnt: Dienstag in Physik, am Mittwoch in Chemie, am Donnerstag in Literatur, am Freitag in Frieden und am Montag in Wirtschaft.