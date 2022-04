"Kalorien sind die kleinen Wesen, die nachts heimlich die Kleider enger nähen, oder?" Der Spruch ist nicht ganz ernst gemeint. Aber er zeigt, was viele Menschen denken: Kalorien sind für Übergewicht verantwortlich. Ist das so?

Kalorien sind eine Maßeinheit für Energie. "Sie zeigen, wie viel Energie in Lebensmitteln steckt", sagt eine Expertin für Ernährung. "Energie liefern uns etwa Fette, Proteine und Kohlenhydrate."

Außerdem geben Kalorien an, wie viel Energie man bei bestimmten Tätigkeiten verbraucht. Wer viel tobt, springt oder denkt, braucht meist mehr Energie.

In England glaubt die Regierung, dass Kalorienangaben auf Speisekarten im Kampf gegen Übergewicht helfen. Seit April müssen größere Restaurants dort die Kalorien für jedes Gericht ausweisen. Für die Restaurants ist es ein sehr großer Aufwand.

In Deutschland gibt es bislang solche Angaben nur im Supermarkt, etwa auf Verpackungen von Fertiggerichten. Die Kalorienangaben erkennst du an einer Zahl und der Abkürzung kcal.

"Eine Pizza hat beispielsweise bis zu 1000 Kilokalorien. Ganz schön viel, denn ein Erwachsener braucht im Schnitt bis etwa 2000 Kilokalorien pro Tag", sagt die Expertin. Damit wäre also schon die Hälfte des Tagesbedarfes gedeckt.

Vielen Experten reicht es nicht, Kalorien zu zählen, um Übergewicht zu vermeiden. "Wichtig ist ein gesunder Lebensstil. Dazu gehören Bewegung und abwechslungsreiche Ernährung", sagt die Expertin.

Es ist also besser, Lebensmittel in guter Qualität und mit vielen Nährstoffen auszuwählen. Gesunde Ernährung setzt sich nämlich aus vielen bunten Bausteinen zusammen. Wenn du deinen Bedarf an Kalorien nur über Schokolade aufnimmst, fehlen deinem Körper andere wichtige Nährstoffe.

Doch wie so oft, alles ist eine Frage der Menge. "Ab und zu einen fettigen Burger oder ein Eis essen, oder eine süße Limonade trinken, ist schon in Ordnung", sagt die Expertin. Du solltest dann nur auch genügend Gemüse und Obst essen. Und insgesamt nicht zu viel Zucker und Salz aufnehmen.