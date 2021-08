In einigen Gebieten allerdings müssen sich die Behörden etwas einfallen lassen, damit die Erwachsenen ihr Wahlrecht wahrnehmen können. Das gilt besonders für das Ahrtal im Bundesland Rheinland-Pfalz. Hochwasser hat dort viele Gebäude zerstört: Wohnhäuser ebenso wie solche, in denen Wahllokale gewesen wären.

Am Dienstag berichteten Fachleute, wie die Wahl trotzdem funktionieren soll. Erst mal werden Menschen, die keine richtige Adresse mehr haben, jetzt über Faltblätter und das Internet informiert. So erfahren sie von der Möglichkeit der Briefwahl in den Tagen vor der Wahl. Dazu fahren dann Kleinbusse an verschiedene Orte der Region. Für ein paar Stunden werden Zelte aufgestellt. Dort kann man an der Briefwahl teilnehmen. Wer das nicht möchte, kann am 26. September aber auch in ein Wahllokal in einem großen Zelt gehen.