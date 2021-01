Gerade noch haben wir gebibbert. Denn der Winter hat in Deutschland gezeigt, was er kann. Teilweise schneite es auch richtig viel. Doch in den nächsten Tagen ändert sich das Wetter stark: In manchen Gegenden steigen die Temperaturen auf mehr als zehn Grad Celsius. Das ist aber nicht alles. Es wird auch mal heftig regnen und etwa auf den Bergen und an der Nordsee ordentlich stürmen.