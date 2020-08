Man probt und probt und hofft, dass am Ende alles glatt läuft. So etwas kennst du vielleicht von Theateraufführungen oder vom Orchester. Doch nicht nur Musiker und Schauspieler müssen proben. Auch ein Flughafen braucht das! Das gilt zumindest, wenn der Flughafen noch neu ist. So wie der Flughafen BER in Berlin. Dort gab es zwar immer wieder Verzögerungen beim Bau. Doch nun soll der Flughafen Ende Oktober eröffnen. Dafür muss geprobt werden.