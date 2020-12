Schließlich gab es schon einmal einen berühmten deutschen Rennfahrer, der so heißt. Ein Zufall ist das nicht: Mick Schumacher ist der Sohn von Michael Schumacher.

Der wurde sieben Mal Weltmeister in der Formel 1! Nun hat es sein Sohn Mick auch in die wichtige Rennserie geschafft. In den vergangenen Jahren zeigte er schon in anderen Wettbewerben, dass er ein guter Fahrer ist.

Mick Schumacher freute sich sehr: "Dass es jetzt so weit ist, das ist verrückt, dass sich die harten Arbeitsstunden auszahlen." In seinem ersten Jahr sollte man aber nicht zu viel erwarten, sagte er: "Wir werden nicht um Siege im nächsten Jahr fahren, auch wenn ich das gern würde."