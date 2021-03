Jetzt gibt es die Chance, den Fans besseren Fußball zu zeigen. Darauf hofft auch der Bundestrainer vor dem Spiel gegen Island am Donnerstagabend. Immerhin geht es um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Es ist das erste Spiel in der Gruppe. "Wir wollen nicht nur mit guten Ergebnissen in die WM-Qualifikation starten, sondern uns positiv zeigen gegenüber den Fans", sagte der Trainer.

Das sehen auch die Spieler so: "Wir müssen aus Fehlern lernen. So ein Gesicht dürfen wir nie wieder zeigen", sagte etwa Emre Can.

Für die Mannschaft stehen nach dem Island-Spiel direkt zwei weitere Begegnungen für die WM-Qualifikation an: am Sonntag gegen Rumänien und kommenden Mittwoch gegen Nordmazedonien.