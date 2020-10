Doch wie soll es eigentlich in der Zukunft weitergehen? Mit dieser Frage haben sich sich Fachleute am Dienstag in der Stadt Frankfurt am Main beschäftigt.

Dabei waren Mitarbeiter von den Vereinen, Politiker und auch Vertreter der Fans. Ihnen sind verschiedene Dinge wichtig. Die Fans wünschen sich zum Beispiel einen spannenderen Wettbewerb um die Pokale. Momentan hätten fast nur die Clubs mit viel Geld, wie der FC Bayern München und Borussia Dortmund, gute Chancen darauf, finden sie. Deswegen solle das Geld etwa vom Fernsehen gleichmäßiger verteilt werden.