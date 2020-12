Giannis Antetokounmpo spielt in der besten Basketball-Liga der Welt: der NBA. Foto: Michael Dwyer/AP/dpa

Giannis Antetokounmpo spielt in der Basketball-Liga NBA in den Ländern USA und Kanada. Sie gilt als beste Liga der Welt und der Grieche als einer der besten Spieler. In der letzten Saison wurde er etwa zum wertvollsten Spieler und besten Verteidiger gewählt. Deswegen wollen seine Teamkameraden unbedingt, dass er weiter beim Team der Milwaukee Bucks (ausgesprochen: millwoakii backs) spielt.

Das Team hat ihm einen neuen Vertrag angeboten, den er unterschreiben kann: deswegen die Stifte. "Beim ersten habe ich gelacht, beim zweiten auch, aber ich habe dann etwa 20 Stifte bekommen, da wurde es irgendwann langweilig", sagte der 26-Jährige danach. Ob er den Vertrag nun unterschreibt, sagte er nicht.