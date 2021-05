Viele Menschen werden krank, weil sie sich zu ungesund ernähren. Forscher sagen: Das liegt auch daran, weil sie zu viel Salz essen. Das könne unseren Organen wie Herz, Leber und Nieren schaden.

Die Experten empfehlen viel Gemüse und Obst zu essen. Dadurch essen wir weniger salzige Speisen. Sie raten dazu, nicht mehr als fünf Gramm Salz pro Tag zu sich zu nehmen. Sechs Gramm entsprechen in etwa einem Teelöffel. In einer Bratwurst stecken ungefähr zwei Gramm Salz, auf und in einem Laugenbrötchen sind etwa ein Gramm.