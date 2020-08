In anderen Ländern ist das nicht so. Fachleute haben jetzt herausgefunden, dass ein sehr großer Teil der Menschen auf der Erde sich ein Smartphone kaum leisten kann.

Zum Beispiel im Land Sierra Leone in Afrika: Dort müssten viele Menschen länger als sechs Monate arbeiten, um genug Geld für ein Smartphone zu verdienen. Dann müssten sie aber ihren ganzen Lohn dafür ausgeben. Essen oder Miete könnten sie nicht mehr bezahlen. Das geht also nicht.

Deswegen fordern die Fachleute, dass die Geräte billiger werden. Denn der Zugang zum Internet darüber werde immer wichtiger. So wurden in der Corona-Krise zum Beispiel wichtige Informationen an Smartphones geschickt.