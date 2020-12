Pommes, Döner oder ein Burger zum Mitnehmen? Haben wir unterwegs Hunger, ist das kein Problem. In vielen Städten kann man schnell zum nächsten Imbiss gehen. Doch wusstest du, dass das auch schon vor fast 2000 Jahren möglich war? Archäologen haben vor Kurzem einen uralten Imbiss ausgegraben. Sie entdeckten die Bude in der Stadt Pompeji in Italien.