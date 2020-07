Daraus haben jetzt Leute sogar die Idee für einen Laden gemacht. Der verkauft Streusel, die man dann aus der Tüte naschen kann. So eine "Streuselbar" findet sich schon in den Städten Frankfurt am Main und in Berlin. Aber es sollen noch mehr kommen. Anders als etwa in einem Eisladen, gibt es die Streusel nur in zwei Sorten: ganz normal und als Knusperhaferteig.