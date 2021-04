Kinder in ärmeren Wohngegend haben meist weniger Platz zum Spielen als Kinder in reicheren Gegenden. Foto: Armin Weigel/dpa

Dabei kam heraus, dass der Platz zum Spielen nicht gerecht verteilt ist. In Berlin gibt es zum Beispiel pro Kind in einem ärmeren Wohngebiet gut fünf Quadratmeter Spielfläche. Das ist etwas mehr als die Fläche einer Tischtennisplatte. In anderen Gegenden der Stadt können Kinder mehr als dreimal so viel Platz nutzen.