In Europa könnte das jetzt einfacher werden. Eine wichtige Behörde für die Sicherheit von Lebensmitteln hat bestimmte dieser neuen Produkte getestet. Sie entschied am Mittwoch: Solche Lebensmittel sind sicher und essbar, wenn sie unter den richtigen Bedingungen hergestellt werden. Wie genau der Verkauf dieser Lebensmittel funktionieren kann, entscheiden nun noch die Länder in Europa.