So geht es auch der Sängerin Noah Cyrus. Sie ist 20 Jahre alt und hat eine berühmte ältere Schwester: Die Schauspielerin und Sängerin Miley Cyrus. Einen solchen Star in der Familie zu haben, sei gar nicht einfach, hat Noah in einem Video im Internet erzählt: "Ich fühlte mich immer so, als wäre ich diese Person, um die sich niemand gekümmert hat."

Darüber singt Noah auch in ihrem Lied "Young&Sad". Das heißt übersetzt: jung und traurig. Auch wenn Noah nicht so berühmt ist wie ihre große Schwester, hat sie schon viel eigene Musik veröffentlicht.