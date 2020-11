Eine Gruppe in der CDU hat jetzt schon mal klargemacht, wen sie gern als neuen Chef hätte. Das ist die Junge Union. Wie der Name schon sagt, sind hier vor allem junge Leute organisiert.

Eine Umfrage in dieser Gruppe ergab am Dienstag: Eine Mehrheit hätte gern Friedrich Merz an der Spitze. Denn dieser Politiker will die Partei so verändern, dass sie sich wieder stärker von anderen Parteien unterscheidet. Das finden viele in der Jungen Union gut.

Die Wahl findet aber erst im Januar statt. Von der Jungen Union sind dann auch einige bei der Abstimmung dabei.