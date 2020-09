13 000 Stühle stellten Menschen vor dem Bundestag am Montag auf. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Viele dieser Menschen leben derzeit in überfüllten Lagern, etwa in Griechenland. Dort kommen die Menschen oft an, wenn sie mit dem Boot über das Mittelmeer nach Europa flüchten. Die Menschen verlassen ihre Heimat, weil dort Krieg oder Armut herrschen.

Deutschland nimmt einen Teil der geflüchteten Menschen auf. Die Macher der Stühle-Aktion aber sagen: Es könnten noch mehr sein. In Berlin bauten sie die Stühle deshalb vor dem Bundestag auf. Dort arbeiten die Politikerinnen und Politiker, die über die Aufnahme von Flüchtlingen entscheiden.