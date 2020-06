Für Weihwasser muss man in dieser Kirche den Hebel drücken. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Dieser Spender steht in einer Kirche im Bundesland Baden-Württemberg. Doch darin ist kein Desinfektionsmittel, sondern Weihwasser. Das steht normalerweise am Eingang von Kirchen in einem Becken. Gläubige Christen tauchen dort zum Beispiel ihre Finger ein, um sich zu bekreuzigen.

Wenn alle in das gleiche Becken fassen, könnten aber leichter Keime übertragen werden. Das geht in Corona-Zeiten nicht. Deswegen hatte eine Gottesdienst-Besucherin die clevere Idee mit dem Spender. Auch andere Kirchen hätten bereits solche Geräte, berichtete eine Firma, die die Spender herstellt.