In Impfzentren in ganz Deutschland können sich Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Dafür gehen die Leute zum Beispiel in spezielle Impfzentren. Nicht alle auf einmal, sondern nach und nach: Alte Menschen und bestimmte Berufe etwa kamen zuerst dran. Neuerdings dürfen allerdings auch Hausärzte ihre Patienten impfen. Außerdem gibt es inzwischen mehr Impfstoff.

Auch deshalb konnten Politiker nun gute Nachrichten verkünden. "Beim Impfen sind wir auf einem guten Weg", sagte der Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag. "In den vergangenen Tagen wurden so viele Menschen geimpft, wie nie zuvor."

Die meisten Menschen in Deutschland müssen sich jedoch noch gedulden. Bislang hat weniger als ein Fünftel der Deutschen eine erste Impfung erhalten. Geplant sind bisher für jeden zwei Impf-Termine.