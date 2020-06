Der Sommer fühlt sich also endlich an wie Sommer. Und eine Menge Leute werden ins Schwitzen kommen. Wer Glück hat, kann sich dann in einem See, im Schwimmbad oder am Meer abkühlen. Das gilt besonders für Kinder in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Hamburg. Denn die haben schon Ferien oder sie fangen diese Woche an. Alle anderen brauchen noch ein bisschen Geduld. Aber der Sommer geht ja auch jetzt erst richtig los.