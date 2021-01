Einige Menschen werfen der Regierung vor, dass die Regeln gegen das Virus unnötig seien. Sie finden, dass sie in einer Diktatur leben. In einer Diktatur haben die Herrschenden die alleinige Macht und es gibt keine fairen Wahlen. Menschen mit anderer Meinung können nicht einfach so auf der Straße demonstrieren oder frei ihre Meinung sagen. Sie könnten dafür verfolgt, eingesperrt oder sogar getötet werden.

Das Wort Corona-Diktatur wurde im letzten Jahr aber häufig auf Demonstrationen verwendet. Die Menschen konnten also ihre Meinung sagen. Außerdem gibt es in Deutschland regelmäßig Wahlen. Die Jury findet, das Wort verspotte deswegen alle Menschen, die tatsächlich in einer Diktatur leben und sich dagegen wehren.