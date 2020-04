In Deutschland kamen 2019 etwa 140 000 Menschen an, die einen Antrag auf Asyl stellten. Das bedeutet: Sie bitten darum, dass sie hier aufgenommen werden, so lange es zu Hause unsicher ist.

Etwa die Hälfte dieser Asylanträge betrafen Menschen, die jünger sind als 18 Jahre. Diese Zahl wurde am Dienstag bekannt. Die allermeisten von ihnen kamen mit Verwandten her. Aber etwa 2600 Kinder und Jugendliche kamen allein.

Einige Politiker forderten nun mehr Hilfen, besonders für geflüchtete Kinder. "Kinder brauchen Kontakte, Spielgelegenheiten, Bewegung und Auslauf, aber auch Rückzugsmöglichkeiten" sagte eine Politikerin.