Das bieten wir Dir:

Bei uns lernst Du während Deiner zweijährigen Ausbildungszeit das Journalistenhandwerk von Grund auf – lokal, überregional und auf allen wichtigen Kanälen.

Du schreibst und recherchierst eigenverantwortlich Geschichten, die unsere Leserinnen und Leser bewegen.

Du erhältst regelmäßig Seminare und Fortbildungen zu unterschiedlichen Themengebieten.

Du bekommst Einblick in die moderne Medienproduktion und die Option auf Übernahme als Redakteurin oder Redakteur mit langfristiger Beschäftigung.

Das erwarten wir von Dir:

Du bist teamfähig, belastbar, neugierig und kreativ und suchst gerne nach Geschichten, die unsere Leserinnen und Leser interessieren.

Du hast Spaß an der Arbeit mit Texten, hast Lust auf Social Media, kannst organisieren und freust Dich auf die Begegnungen von Mensch zu Mensch.

Du hast studiert, ein fundiertes Allgemeinwissen, ein gutes Sprachgefühl sowie gute grammatikalische und orthografische Kenntnisse.

Im Idealfall kennst Du die Region rund um Wiesloch und Walldorf, hast schon journalistische Praktika absolviert und kannst auf ein eigenes Fahrzeug zurückgreifen.

Das kannst Du von uns erwarten:

Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem hochmotivierten Team.

Eine Bezahlung nach Tarif.

Flache Hierarchien und eine kreative Atmosphäre.

Arbeiten in einer boomenden Region, die ein breites Themenspektrum – vom Vereinsfest bis zu Erweiterungsplänen von Weltkonzernen – bietet.

Klingt gut? Dann bewirb Dich jetzt und schick Deine Bewerbung an bewerbung@rnz.de

Wenn Du Fragen zur Stelle hast, kannst Du Dich gerne an Timo Teufert unter Telefon 06222/5876-7360 oder per E-Mail an timo.teufert@rnz.de wenden.