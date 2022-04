Die Rhein-Neckar-Zeitung GmbH ist eine große Tageszeitung in Nordbaden mit Hauptsitz in Heidelberg. Mit unserem Hauptverbreitungsgebiet in der Region Rhein-Neckar-Odenwald erreichen wir rund 220.000 Leserund mehrere Hunderttausend Digital-User. Um unsere Position am Markt zu sichern und neue Potentiale zu erschließen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Vertriebsservice eine/n Kfm. Mitarbeiter/in.

Ihr Profil:

Kfm. Ausbildung

Gute kommunikative Fähigkeiten

Lösungsorientiert

Hohe Kundenorientierung und ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft

Spaß am Umgang mit Kunden

selbständiges und strukturiertes Arbeiten

Ihre Aufgaben:

serviceorientierte Betreuung unserer Leser und Digital-User

CRM Betreuung

Neukundengewinnung

Angebotserstellung und Verkauf unserer Produkte

Produktpflege und -entwicklung

Mitarbeit in Projekten

Unser Angebot:

ein vielseitiges, interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet

gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch mobiles Arbeiten

toller Arbeitsplatz in einem aufgeschlossenen und sympathischen Team

gute Anbindung an den vorhandenen öffentlichen Nahverkehr

Job-Ticket

Parkmöglichkeiten

Vergütung nach Tarif

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (ausschl. PDF Anhänge) inkl. Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellungen und Ihrer Verfügbarkeit per Mail an bewerbung@rnz.de.

Rhein-Neckar-Zeitung GmbH

Personalabteilung

Neugasse 2

69117 Heidelberg