Das erwarten wir von Ihnen:

Sie sind teamfähig, belastbar, neugierig und kreativ und suchen gerne nach Geschichten, die unsere Leserinnen und Leser interessieren.

Sie haben ein abgeschlossenes Volontariat und erste Redaktionserfahrungen, vorzugsweise im Lokalen/Regionalen. Das Bearbeiten und Redigieren von Fremdtexten ist Ihnen vertraut.

Sie haben Spaß an der Arbeit mit Texten, Lust auf Social Media, können organisieren und freuen sich auf die Begegnungen von Mensch zu Mensch.

Sie haben studiert, ein fundiertes Allgemeinwissen, ein gutes Sprachgefühl sowie gute grammatikalische und orthografische Kenntnisse.

Im Idealfall kennen Sie die Region rund um Wiesloch und Walldorf und können auf ein eigenes Fahrzeug zurückgreifen.

Das können Sie von uns erwarten:

Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem hochmotivierten Team.

Eine Bezahlung nach Tarif.

Flache Hierarchien und eine kreative Atmosphäre.

Arbeiten in einer boomenden Region, die ein breites Themenspektrum – vom Vereinsfest bis zu Erweiterungsplänen von Weltkonzernen – bietet.

Klingt gut? Dann bewerben Sie sich jetzt und schicken Ihre Bewerbung an bewerbung@rnz.de

Wenn Sie Fragen zur Stelle haben, können Sie sich gerne an Timo Teufert unter Telefon 06222/5876-7360 oder per E-Mail an timo.teufert@rnz.de wenden.