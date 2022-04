Die Rhein-Neckar-Zeitung GmbH ist eine große Tageszeitung in Nordbaden mit Hauptsitz in Heidelberg. Mit unserem Hauptverbreitungsgebiet in der Region Rhein-Neckar-Odenwald erreichen wir rund 220.000 Leser und mehrere Hunderttausend Digital-User.

Werden auch Sie ein Teil unseres Teams.

Ihr Profil:

abgeschlossenes Volontariat und erste Berufserfahrung

fundiertes Allgemeinwissen

Freude an der Arbeit im Team und am direkten Kontakt zu Lesern

Kreativität in der Themenfindung und Gestaltung

Interesse am gesellschaftspolitischen Leben

Kontaktstärke und sympathisches Auftreten

Flexibilität, Mobilität, Verlässlichkeit und Belastbarkeit

Ortskenntnisse der Metropolregion Rhein-Neckar sind wünschenswert

Ihre Aufgaben:

Themenfindung und -umsetzung jenseits des Terminjournalismus

"Herunterbrechen" überregionaler Themen in den Lokalteil einer Tageszeitung

Fotografieren

Layout von Zeitungsseiten

Drehen von Web-Videos

Crossmediales Arbeiten über alle Kanäle hinweg (Print, Website, Social Media)

Bearbeitung und Redigieren von Fremdtexten

Organisation von Terminen, Themenschwerpunkten, Serien etc.

Unser Angebot:

abwechslungsreiche Arbeit

eine familiäre Atmosphäre

Vergütung nach Tarif

Betriebliche Altersvorsorge

Jobticket

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (ausschl. PDF Anhänge) Ihrer Verfügbarkeit per Mail an bewerbung@rnz.de.

Rhein-Neckar-Zeitung GmbH

Personalabteilung

Neugasse 2 · 69117 Heidelberg