> Jens Martin Zeppernick, 54 Jahre, war Präsident des Landgerichts Offenburg, ist Prüfer in der Staatsprüfung, Referent in der Fortbildung sowie Dozent für Zivilrecht an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Freiburg. Nach seinem Referendariat in Freiburg promovierte er dort mit Bestnote summa cum laude. Seine Justizkarriere begann er 2001 bei der Staatsanwaltschaft und am Landgericht Baden-Baden. 2004 wurde er an das Justizministerium abgeordnet. Zeppernick war außerdem Dozent und später Rektor an der Hochschule für Rechtspflege in Schwetzingen. Ab 2016 war er Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe und Leiter der Präsidialabteilung.