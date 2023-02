Berlin (dpa) - 8. Kalenderwoche, 56. Tag des Jahres



Noch 309 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Adeltrud, Adelhelm, Luigi, Walburg

HISTORISCHE DATEN

2022 - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will sein Amt abgeben. Das kündigt der 70-Jährige bei einem Treffen der hessischen CDU in Fulda an.

2021 - Als erste