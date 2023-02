Anreise: Von Heidelberg über Memmingen und Füssen nach Warth in viereinhalb Stunden. Alternativ mit dem Zug in knapp sieben Stunden (mehrmals umsteigen).

Unterkunft: Direkt an der Piste in Warth liegt das Wellnesshotel Warther Hof. Das Vier-Sterne-Haus bietet nicht nur einen großzügigen Pool- und Saunabereich, sondern auch leckeres Essen. Unbedingt kosten: den selbst gemachten Apfel- und Topfenstrudel. Kosten pro Nacht und Person: ab 158 Euro (www.wartherhof.at).

Das Skigebiet: Warth-Schröcken verfügt über 62,5 km an präparierten Skiabfahrten und 15 Liftanlagen. Die Ski Arlberg Tickets versprechen Skivergnügen auf über 300 Skiabfahrtskilometern und gelten für alle 87 Lifte und Bahnen des zusammenhängenden Skigebiets. Ein Tagesskipass kostet 67 Euro.

Run of Fame: Der "Run of Fame" am Arlberg ist mit 85 Pistenkilometern und 18.000 Höhenmetern die wohl spektakulärste Skirunde in Österreich. Die Skisafari zwischen Warth-Schröcken, Lech Zürs und St. Anton ist den Arlberger Skilegenden gewidmet. Termin: jeden Dienstag, Voraussetzung: Paralleles Skifahren auf roten und schwarzen Pisten, Start: 9 Uhr bei der Skischule Warth, Dauer: ca. 5 Stunden, Kosten: 99 Euro, Anmeldung: bis am Vortag 16 Uhr unter info@skischule-warth.com

Weitere Informationen: https://www.warth-schroecken.at/