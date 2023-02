VOR DEM SPIEL

Krasse Gegensätze

Der BVB stand in dieser Spielzeit nie besser da (aktuell Rang zwei). Die TSG nie schlechter (15).

Gute Gegner

Nur einen einzigen Punkt konnte Hoffenheim bislang aus den Duellen mit den besten acht Teams der Tabelle holen: beim 0:0 gegen den SC Freiburg.

Enge Vergleiche

Zwar konnte Dortmund dreimal in Folge 1899 besiegen. Aber jeweils nur mit einem Tor Differenz: In der vergangenen Saison gingen beide Partien mit 3:2 an den BVB; das Hinspiel in dieser Spielzeit endete 1:0.

Starker Rückkehrer

Einst war Gregor Kobel Ersatz für TSG-Torhüter Oliver Baumann – mittlerweile ist er einer der besten Keeper der Liga, wehrt in der Rückrunde starke 91 Prozent aller Bälle ab. nb

So wollen sie beginnen

Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Brooks - Kaderabek, Geiger, Delaney, Angelino - Baumgartner, Kramaric - Bebou.

Dortmund: Kobel - Wolf, Süle, Schlotterbeck - Ryerson - Can - Reus, Bellingham - Brandt, Malen - Haller.

Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart).