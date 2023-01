Das Ende des MMS-Versands im Vodafone-Netz markiert dort auch das Aus für den MMS-Empfang in seiner bisherigen Form. MMS aus anderen Mobilfunknetzen mit noch aktivem Multimedia-Nachrichtendienst kommen über einen Umweg aber noch bei Nutzerinnen und Nutzern des Vodafone-Netzes an, berichtet das Telekommunikationsportal "Teltarif.de".

Und zwar in Form einer SMS, in der ein Link zu einem Abrufportal ("https://mmvd.syniverse.com") und ein Passwort enthalten sind. Damit lässt sich die MMS dann unter Angabe der eigenen Mobilfunknummer in jedem Browser abrufen. Sogar eine einmalige, kostenlose Antwort ist auf dem Portal möglich.

MMS-Ankündigung per SMS: Auch Betrüger arbeiten so

Eine SMS mit Zugangsdaten ist auch der übliche Weg, auf dem Nutzerinnen und Nutzer anderer Mobilfunknetze MMS-Nachrichten erreichen, wenn sie auf ihrem Telefon MMS deaktiviert haben oder ein Gerät nutzen, das MMS nicht unterstützt.

Achtung: Es besteht die Gefahr, dass Kriminelle SMS-Ankündigungen von MMS fälschen, um Nutzerinnen und Nuzter auf Phishing-Seiten zu locken oder Schadsoftware aufs Gerät zu bringen, warnt "Teltarif.de". Bestehen Zweifel, woher die angekündigte MMS kommt, sollte man nicht gleich auf den Link tippen. Klarheit könne dann eine Nachfrage per SMS oder ein kurzer Anruf bei der angegebenen Absendernummer schaffen.

Vodafone hatte als erster deutscher Mobilfunk-Netzbetreiber den Multimedia Messaging Service (MMS) nach 21 Jahren Betrieb am 17. Januar eingestellt und den Schritt mit der geringen Nutzung begründet.

Die MMS war nie erfolgreich

Tatsächlich ist die MMS nie zum Massenphänomen geworden, was zum einen am hohen Preis von zuletzt 39 Cent pro MMS liegen dürfte, der auch in den Mobilfunknetzen von O2 und Telekom noch immer Standard ist.

Vor allem aber ist die MMS technisch längst veraltet: An die Nachricht angehängte Fotos oder Audiodateien dürfen nur 0,3 Megabyte (MB) groß sein. Das ist nicht mehr konkurrenzfähig angesichts von Messenger-Apps wie iMessage, Whatsapp, Threema oder Signal, mit denen sich problemlos Fotos, Videos oder Sprachnachrichten von mehreren MB Größe verschicken lassen, und das auch noch deutlich günstiger.