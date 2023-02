Anreise: Eine schnelle und kostengünstige Verbindung von sechs verschiedenen deutschen Flughäfen bietet Air Baltic zu Preisen ab Euro 28 pro Strecke je nach Jahreszeit (www.airbaltic.com).

Unterkunft: In Tallinn gibt es zahlreiche Hotels im 3*- bis 5*-Bereich zu sehr moderaten Preisen für ein Doppelzimmer inkl. Frühstück zwischen Euro 60 und 150 Euro. Unterwegs im Land laden ehemalige Gutshöfe und Herrenhäuser, geschmackvoll renoviert, mitten in der Natur Gäste ein, wie etwa das Saka Manor (www.saka.ee) an der Nordküste, oder das Vihula Manor Country Club & Spa und im Laahema National Park (www.vihulamanor.com) ab Euro 132 das Doppelzimmer inkl. Frühstück.

Gastronomie: In Estland und besonders in Tallinn ist eine Vielfalt von Restaurants vertreten, die sich große Anerkennung erworben haben.

Bärenbeobachtungshütte:www.visitestonia.com/de/fur-tierfotografen-baren-und-wildtierbeobachtungshutte-in-alutaguse

Allgemeine Auskünfte gibt es unter www.visitestonia.com.